Storytel

Når du kjøper 3 md. VG+ får du med 1 måned gratis Storytel (verdi 199,-). Hos Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker. Du lytter eller leser direkte fra mobilen eller nettbrett, når og hvor du vil. Du mottar en e-post med lenke og forklaring til hvordan du får gratis Storytel ca 20 min. etter du har kjøpt abonnementet. Tilgangen til Storytel må aktiveres innen 31.juli. Dersom abonnementet ikke avsluttes, går gratisperioden automatisk over i et abonnement til 199,- /mnd. (Ingen bindingstid). Tilbudet gjelder kun nye Storytel-kunder . Les mer om Storytel her